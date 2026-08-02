Reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol govorio je o ispadanju njegovog tima od Portugala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Portugalci su slavili rezultatom 2:1, a meč je obeležio sporan detalj iz same završnice. Upravo je Gvardiol postigao gol za izjednačenje, ali je on poništen. Defanzivac Mančester sitija još uvek ne može da se pomiri sa činjenicom da je taj gol poništen samo zbog kose.

- Glupa situacija, samo zbog kose. A kada pogledate na televiziji, prikazali su da je bio samo jedan kontakt, ali tokom cele akcije, ako krenete od centaršuta, bilo je jedno dodavanje, pa pre nego što je Matanović zakačio loptu kosom, mislim da su bila još dva kontakta, a to se na TV-u nije moglo videti. Nije bilo lako, zbog takve stvari ispadnete sa Svetskog prvenstva - rekao je Gvardiol za "Atletik".

To je bio pravi rolekoster emocija za njega.

- U tom trenutku vladao je potpuni haos emocija. U početku sam verovatno bio najsrećniji čovek na svetu, a onda smo svi shvatili da je dosuđen ofsajd zbog kose i svega ostalog - dodao je reprezentativac Hrvatske.

Hrvatska je na prethodna dva Mundijala osvojila drugo i treće mesto. Ipak, sada je bila daleko od tih rezultata.

- Posle bronzane i srebrne medalje na prethodna dva Svetska prvenstva, mislio sam da će i ovo biti uspešan turnir, ali to je fudbal. Moraš da prihvatiš i da se pomiriš s tim. Bilo je vreme da se vratimo kući - istakao je Gvardiol.