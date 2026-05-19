Hrvatski defanzivac Joško Gvardiol mogao bi da postane pojačanje Real Madrida u novoj eri Žozea Murinja.

Kako navodi španski "As", on je ponuđen Madriđanima, iako ima važeći ugovor sa Mančester Sitijem do 2028. godine. Dodatno sve komplikuje i činjenica da Pep Gvardiola napušta klupu ovog tima godinu dana pre isteka ugovora.

Gvardiol je propustio veliki deo ove sezone zbog povrede, a vratio se nedavno na utakmici protiv Kristal Palasa, dok ga uskoro očekuje i nastup na Svetskom prvenstvu.

Real Madrid je želeo Gvardiola i pre tri godine, ali je tada izgubio trku sa Sitijem za njegov potpis, kada ga ja aktuelni klub otkupio u transferu vrednom 92.000.000 evra od Lajpciga.

Od ranije se pominje i interesovanje Bajerna iz Minhena.