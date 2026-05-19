Fudbalere Juventusa Dušana Vlahovića i Manuela Lokatelija kaznili su čelnici kluba zbog međusobne svađe tokom utakmice protiv Fjorentine i poraza 2:0.

Kako je preneo renomirani italijanski sportski dnevnik "Gazeta delo Sport" (Gazzetta dello Sport) Srbin i Italijan su kažnjeni jer su razmenili teške reči tokom utakmice. Nije navedeno koliko iznosi ta kazna, ali se ističe da je trener Lučano Spaleti podržao kažnjavanje Srbina i kapitena.

Sada se pojavio i snimak koji pokazuje njihov verbalni okršaj, ali nije jasno da li je to zaista razlog.