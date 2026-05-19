Fudbalska reprezentacija Albanije imenovala je Italijana Rolanda Marana za novog selektora. Maran nasleđuje Silvinja, čiji je ugovor istekao ranije ovog meseca i nije obnovljen nakon što se tim nije kvalifikovao za Svetsko prvenstvo.

- Uveren sam da smo napravili pravi izbor - rekao je Arman Duka, predsednik Albanskog fudbalskog saveza.

Maran ima skoro 20 godina iskustva kao trener u elitnim italijanskim timovima. Među ekipama koje je vodio su Kjevo, Kaljari i Đenova.

Silvinjo je predvodio Albaniju od januara 2023. i doveo je tim do učešća na Evropskom prvenstvu 2024. Albanci su imali dobre nastupe u kvalifikacijama, ali su eliminisani od Poljske u plej-ofu.