Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala ABA lige rezultatom 100:94.

Izuzetno zanimljivu utakmicu smo gledali u Beogradskoj areni. Od starta je bilo zanimljivo i igralo se na efikasno na obe strane.

Ipak crno-beli su nekako uvek bili u blagoj prednosti tokom prvog perioda igre, a najraspoloženiji je bio Dvejn Vašington sa ubačen 13 poena, a pratio ga je Karlik Džons

sa 11.

Kada god bi Partizan otišao na neku veću razliku, od osam i devet poena, Džordan Nvora bi uzeo stvari u svoje ruke i održavao crno-bele u egalu.

Nigerijsko-američki košarkaš je ubacio čak 19 poena u prvom poluvremenu i bio daleko najraspoloženiji igrač u redovima crveno-belih.

Zvezda je u jednom trenutku prišla na -2, ali je onda sve uprskala nekim nerezonskim potezima u napadu, što je Partizan iskoristio da vrati koliku toliku razliku i da

ode na +6 poena prednosti na poluvremenu.

Crno-beli su bolje otvorili treću četvrtinu, otišli su na +9 (64:55), zahvaljujući poenima pod faulom Bruna Fernanda i Sterlinga Brauna.

A onda je Nik Kalates, jedan od najiskusnijih, pokazao pravu magiju na parketu.

Pokrenuo je parni valjak, asistirao je i proigravao saigrače onako kako najbolje zna, Zvezda je upala u porobleme, pa je Partizan otišao i na +19 na kraju treće deonice (78:59).

A onda se dogodilo nešto što smo imali prilike da viđamo u derbijima ove sezone!

Partizan se opustio, zaigrao možda i nešto više ležernije u poslednjem kvartalu, a crveno-beli su to znali da iskoriste i da zaigraju na sve ili ništa.

Prišla je Zvezda i na samo -1, ali, crveno-beli nisu mogli više.

Ključan trenutak je bio kada je na oko 30-ak sekundi do kraja, Vašington pogodio uz faul i postavio konačan rezultat.

Najbolji u Partizanu je upravo bio Dvejn Vašington sa 23 poena, Sterling Braun 16, a Karlik Džons 15 poena.

Kod Zvezde, Džordan Nvora je postigao 31 poen, a Džared Batler 18.

Drugi meč se igra u "Pioniru" u četvrtak kada će Zvezda biti domaćin.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA (100:94)

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates

Crvena zvezda: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

Četvrta četvrtina:

40. minut - Karlik Džons je fauliran! Pogodio je oba puta, a onda sjajni Vašington pogađa pod faulom! (100:94)

39. minut - Prilazi Zvezda samo na -9, ne predaju se crveno-beli. Potom, trojka Dobrića! Zvezda je samo na -8. Kardinalne greške Partizana koje mogu skupo da ih koštaju, Zvezda ima napad (95:90)

38. minut - Nastavlja seriju Nvora, njegov 28 poen, potom, ponovo Batler pogađa pod faulom, Kalates je fauliran, pogodio je jedno od dva (92:83)

37. minut - Fauliran je Karlik Džons, stao je na liniju penala, precizan je oba puta (90:74)

36. minut - Pogodili su crveno-beli sa linije penala (88:74)

35. minut - Jako bitni poeni za Partizan, pogodio je Sterling Braun (86:72)

34. minut - Vezao je Batler pet poena, pa Penjaroja mora da traži tajm-aut (84:70)

33. minut - Vašington pogađa trojku! Njegovih 20 poena! (84:65)

32. minut - Pogađa Kalinić prvu trojku na utakmici, potom i poeni Arijana Lakića (81:64)

Treća četvrtina:

30. minut - Vašington je pogodio u poslednjim sekundama treće deonice i Partizan pred poslednju četvrtinu ima čak 19 poena prednosti (78:59)

29. minut - Ovacije Partizana za sjanog Nika Kalatesa, pogodio je i dodatno bacanje (74:59)

28. minut - Konačno, pogađa Džared Batler, a onda i trojka Arijana Lakića! Ponovo Kalates! Crno-beli idu na +12 (71:59)

27. minut - Prazan hod u ovim trenucima i za jedn e i za druge, niko ne može da pogodi...

26. minut - Sjajni Nik Kalates po ko zna koji put asistira maestralno za Džekirija, ovaj lagano zakucava za +9 (66:57)

25. minut - Nije uspeo Bruno Fernando da uputi loptu ka košu, isteklo je vreme za napad, ali je neko sa klupe Crvene zvezde dobio tehničku, međutim, to nije iskoristio Sterling Braun, promašio je sloobodno bacanje (64:57)

24. minut - Zakucava Bruno Fernando uz dodatno slobodno bacanje, a onda ponovo ista sitaucija, samo što je sada pod faulom pogodio Sterling Braun! (64:55)

23. minut - Smanjuje Zvezda na -3 (58:55)

22. minut - Šesta trojka za Partizan, a prva za Sterlinga Brauna, a onda fenomenalni Nvora pogađa trojku (58:53)

21. minut - Moneke otvara poenima drugo poluvreme, potom i trojka Isaka Bonge (55:48)

Druga četvrtina:

20. minut - Poslednji minut je u toku, Zvezda nije iskoristila svoje prilike, a onda se Bruno Fernando nekako snašao i pogodio preko Ebuke Izundua (52:46)

19. minut - Nvora odličan večeras, samo dva promašaja iz igre, pogodio je uz faul, Zvezda nije iskortistila napad da možda i povede, a onda u kontri pogađa Karlik Džons, pa je iznudio i faul u napadu (50:46)

18. minut - Raspoložen je u redovima Crvene zvezde Džordan Nvora, njegov 14. poen (46:42)

17. minut - Snašao se nekako Izundu, a onda se snašao Sterling Braun i pogodio sa poludistance (46:40)

16. minut - Smanjuje Zvezda na -5, izuzetno efikasna košarka u Areni, ide i trojka Pokuševskog (43:35)

15. minut - Crno-beli idu na devet poena prednosti posle novih poena sa linije penala i to preko Vašingtona, koji je, za sada, najraspoloženiji, pa trojka Tajsona Kartera na drugoj strani (39:33)

14. minut - Fauliran je Batler, precizan je oba puta (35:30)

13. minut - Vašington prolazi kao brzi voz, pogađa, pa Obradović mora da reaguje, posle tajm-auta pogodio je Izundu (35:28)

12. minut - Džekiri je fauliran pod košem, ponovo je polovičan, na drugom kraju terena, Batler je poentirao, Vašington ubacuje trojku, pa vraća Dobrić istom merom (31:26)

11. minut - Arijan Lakić otvara drugu deonicu poenima (27:19)

Prva četvrtina:

10. minut - Sjajan prodor Vašingtona i poeni za +6, ali, vrlo brzo, Bolomboj pogađa levom rukom, međutim, crno-beli idu na +7, ipak, na kraju prve deonice, +6 za Partizan (25:19)

9. minut - Nije pogodio Džekiri pod faulom, fenomenalan pas Kalatesa, stao je na liniju penala i pogodio jedno od dva bacanja (20:16)

7. minut - Nova trojka za crno-bele, 3/6 ih ima Partizan, ali, uzvraća Nvora trojkom (17:16)

6. minut - Raspoložen je večeras Nvora, a na drugoj strani uspeo je nekako da uhvati loptu pod košem Osetkovski i da pogodi (14:13)

5. minut - Još jedna trojka za Partizan, a pogodio je Karlik Džons! Na drugoj strani, Semi Odželej precizan (12:11)

4. minut - Postiže poene i Nikola Kalinić, zatim, novi pogodak za Džordana Nvoru (9:9)

3. minut - Nvora na polaganje, a onda i trojka Dilana Osetkovskog (5:5)

2.minut - Lak prodor Sterlinga Brauna i prvi poeni na utakmici, ali, odmah stiže i trojka Tajsona Kartera (2:3)

20.01 - Kao po običaju, intonirana je himna Partizana, a sada nas očekuje pravi spektakl

18.37 - Velike vesti za Crvenu zvezdu pred derbi! Važan igrač će biti u sastavu

18.37 - Poznato je da će Zvezda u drugom meču dočekati Partizan u hali "Aleksandar Nikolić"

18.33 - Crno-beli su u 1/4 finalu pobedili Bosnu, dok su crveno-beli ostvarili trijumf nad Cedevita Olimpijom

18.25 - Serija se igra na tri pobede, a onaj ko večeras pobedi će imati meč loptu u četvrtak.

18.00 - Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala ABA lige. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz "Beogradske arene".