Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa 100:94 i poveli sa 1:0 u seriji u polufinalu ABA lige.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je utiske posle meča.

- Samo je 1-0. Moramo da dobijemo dve utakmice. Odigrali smo dobru utakmicu, naročito 32-33 minuta, kontrolisali smo sve. Nismo morali da patimo, ali u poslednjih šest ili sedam minuta smo gledali semafor, a Zvezda se borila. Oni su mogli do preokreta, ali definitivno smo zaslužili pobedu. Moramo da se borimo svih 40 minuta, a ne 32, ali smo delili dobro loptu, iskažnjavali smo ih u nekom defanzivnim reakcijama. Pronazili smo Bruna Fernanda u reketu, lopta je dobro išla, ali smo na kraju posustali, dok je Zvezda imala trojke 10/15 u tim momentima - rekao je Penjaroja.

Da li je došlo do opuštanja na 20 poena prednosti ili je Zvezda iznenadila?

- Oni su igrali dosta dobro tada, koristili su ovaj način presinga cele sezone i imaju igrače koji to mogu da iznesu. Istina je da smo u 4/4 imali problema, da smo se 'diskonektovali' i to je naša greška. Oni su se trudili i igrali sa dosta energije i postigli 35 poena u 4/4. To je previše - istakao je Penjaroja i dodao:

- Srećan sam jer smo u 3/4 igrali dosta dobro, u odbrani, a oni imali problema da dele lopte. Kontrolisali smo situacije jedan na jedan, ofanzivni skok, a Nik Kalates je imao pet ili šest asistencija. Ali slično, ali obrnuto, desilo se u poslednjoj četvrtini.

Da li ste želeli da napravite dramu u završnici?

- Imali smo 15 poena, ali smo se 'isključili', pala nam je igra i imali smo problema da prenesemo loptu. Ali to je plej-of i moramo da naučimo iz ovoga.

Šta ste rekli igračima kada je Zvezda došla na poen zaostatka?

- Težak momenat, ali ekipa je pokazala karakter. Imali smo problem da prenesemo loptu i rešimo neke situacije. Morali smo da ostanemo fokusirani, imamo to iskustvo i želimo da imamo najvažnije igrače na terenu, naročito one sa dobrim procentima šuta i sa linije penala. Važni su bili penali Karlika Džonsa, a pre toga je Vašington napravio grešku i oni su došli do tri laka poena. Vreme je plej-ofa. Važno je da smo posle pet loših minuta uspeli da ostanemo fokusirani i da pobedimo.

O Niku Kalatesu za koga se priča da će on napustiti ekipu na leto?

- Vreme je za plej-of. Nije momenat da pričamo o budućnosti bilo kog igrača. Najvažnija je sledeća utakmica.