Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu u prvom meču polufinala ABA lige, rezultatom 100:94.

Crno-beli su imali čak +19 na kraju treće deonice, a onda i +20 početkom poslednje četvrtine, ali, drama nije izostala.

Zvezda je prišla na -1, ali, nije uspela da potpuno preokrene meč.

Partizan vodi sa 1:0, serija se igra na dve dobijene, a drugi meč je na programu u četvrtak od 20 sati u hali "Aleksandar Nikolić".

Crno-beli imaju priliku da obezbede prolaz u finale, dok Zvezda želi da izbori majstoricu koja bi se igrala ponovo u Areni pred navijačima Partizana i to od 21 sat.