On je "odbranio" priznanje za zvezdu u usponu koju je dobio prethodne takmičarske godine.

Statistički gledano, Bogoljub Marković je imao prosek od 18,3 poena po utakmici uz 9,1 skokova i 2,5 asistencija, čime je bio daleko ispred svih ostalih u regionalnog takmičenja.

Novina u ABA ligi ove sezone je ta da najbolji košarkaš regularnog dela sezone dobija poklon automobil od takmičenja i generalnog sponzora, pa će Marković sa sobom kući povesti novu mašinu.

To će biti automobil marke Changan Deepal S05, što je ujedno i zvanično vozilo regionalne ABA lige. U pitanju je vozilo marke kineskog proizvođača smeštenog u gradu Čungićing. U pitanju je vozilo koje ide na električnu energiju.

Prosečna cena ovog automobila iznosi oko 32.000 evra.