Mladi srpski košarkaš i član Mege, Bogoljub Marković proglašen je danas za najkorisnijeg igrača regularnog dela ABA lige u glasanju trenera, novinara i navijača, čime je objedinio dve nagrade - za najboljeg mladog košarkaša i generalno najboljeg u celom takmičenju!

Njemu će samim tim pripasti prestižni trofej "Dejan Milojević" za najboljeg košarkaša, a interesantno je da je Užičanin završio daleko ispred svih po broju glasova. Osvojio je čak 50,4%, dok je prvi sledeći bio Dušan Miletić iz Kluža sa 11,4%.

Na trećem mestu završio je još jedan igrač Kluža, Mičel Krik sa 9,5% glasova.

Zanimljivo je da su treneri i novinari bili složni kada je u pitanju Bogoljub Marković, pošto je u obe kategorije srpski biser bio najbolji, dok su navijači ipak ispred stavili Dvejna Vašingtona i Karlika Džonsa.

Međutim, glasovi trenera računaju se kao 85% od ukupnog broja, novinarima se dodeljuje 10%, a navijačima 5%, tako da je jasno zbog čega je na kraju Marković zasluženo proglašen za MVP-a.

On je ove sezone uspeo da ubeleži 18,3 poena po meču uz 9,1 skokova, 2,5 asistencija, jednu ukradenu loptu, jednu blokadu i indeks od 23,8 poena u proseku. Prethodnog leta odabran je kao 47. pik na NBA draftu od strane Milvoki Baksa.

Nakon ovako sjajne sezone, očekuje se da već naredne napravi veliki trag u NBA ligi, gde ga treba uskoro i očekivati na terenima.