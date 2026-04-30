Košarkaš Partizana Isak Bonga izabran je za najboljeg odbrambenog igrača u ABA ligi u sezoni 2025/2026, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Bonga je i prošle sezone bio proglašen za najboljeg odbrambenog igrača u regionalnom košarkaškom takmičenju. Nemački košarkaš je ove sezone u izboru glavnih trenera, novinara i navijača dobio 30,2 odsto od ukupnog broja glasova.

Drugo mesto zauzeo je košarkaš Cedevita Olimpije Umodža Gibson sa 14,5 odsto, a treću poziciju su podelili igrač Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer i Mekinli Rajt iz Dubaija, koji su dobili po 9,4 odsto.

Bonga je ove sezone u ABA ligi prosečno beležio 10,2 poena, 5,2 skoka i 1,5 asistencija po meču.