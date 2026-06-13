Ferel je član Budućnosti od 2023. godine, a ove sezone u ABA ligi prosečno je beležio 13,8 poena i 4,5 asistencija, dok je u Evrokupu imao učinak od 13,2 poena i 4,1 asistenciju.



-Sjajne vesti za sve naše navijače - Jogi Ferel će i naredne sezone nositi dres Budućnosti. Momak iz Indijane je od prvog dana osvojio srca navijača svojim odnosom prema igri, energijom i kvalitetom koji je donosio na parket. Tokom prethodnih sezona više puta je pokazao koliko znači našem timu, posebno u trenucima kada su utakmice ulazile u odlučujuću fazu - navodi se na sajtu Budućnosti.



Američki košarkaš je nedavno dobio je crnogorsko državljanstvo pa se očekuje da u budućnosti konkuriše za nastup u reprezentaciji.