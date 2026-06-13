Veliki skandal drma tursku fudbalsku reprezentaciju neposredno pred njihovu prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu. Iskusni defanzivac Džaglar Sojundžu, zajedno sa još dvojicom turskih reprezentativaca čiji identitet za sada nije jasno potvrđen, uhvaćen je kako puši.

U javnosti i na društvenim mrežama pojavio se video snimak koji je odmah podigao ogromnu prašinu i pokrenuo lavinu komentara. Dok jedni izvori tvrde da su fudbaleri uhvaćeni sa običnim cigaretama, u pojedinim medijskim izveštajima navodi se ozbiljnija sumnja – da je zapravo u pitanju bio džoint.

Ovakav incident dolazi u najgorem mogućem trenutku za selekciju Turske. Izabranici Vinčenca Montele nalaze se u grupi D, gde će odmeriti snage sa reprezentacijama Australije, Paragvaja i Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj skandal dodatno pojačava tenziju u taboru turskog tima, s obzirom na to da prvu utakmicu na šampionatu igraju već sutra, 14. juna od šest časova, kada će im protivnik u Vankuveru biti selekcija Australije.

Navijači u Turskoj su besni i ogorčeni, traže da igrači koji su se ovako ponašali budu izbačeni iz tima. Video je u rekordnom roku postao viralan i izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.