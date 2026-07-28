Srpski košarkaš Vojin Medarević novi je član Crvene zvezde, saopštio je večeras beogradski klub.



Medarević (24) je sa Zvezdom potpisao trogodišnji ugovor.

- Supertalentovani krilni centar Vojin Medarević, novi je košarkaš Crvene zvezde. Rođeni Zrenjaninac tako je, kao veliki zvezdaš, ostvario svoju dečačku želju i nosiće crveno-beli dres voljenog kluba. Visok je 206 centimetara i 'pokriva' pozicije krilnog centra i centra. Odlikuje ga raznovrsna igra u kojoj može da šutira i za tri poena, a naš klub očekuje da će Vojin svoj raskošan talent i kvalitet podići na još viši nivo. Dolaskom Medarevića, baza domaćih igrača ojačana je još jednim članom koji bi trebalo da doprinese rezultatima u sezonama koje dolaze - navela je Zvezda na svom sajtu.



Srpski košarkaš je karijeru počeo u Dinamiku 2020. godine, u kojeg je posle 2023. prešao u Spartak iz Subotice.

Medarević je prošle sezone u ABA ligi prosečno beležio 5,6 poena i četiri skoka, dok je u Ligi šampiona imao učinak 3,5 poena i 3,1 skok.