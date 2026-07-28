Nekadašnji selektor juniorske reprezentacije Rusije Edvard Mihajlovič Sendler preminuo je u 44. godini žvot, objavio je klub u kom je radio Dinamo iz Vladivostoka.

Sandler je radio u ekipi Vostok 65, a onda od 2023. preuzeo Dinamo sa kojim je bio i šampion Superlige.

Inače, Sendler je rođen 26. avgusta 1981. godine u Vladivostoku, gde je nakon završene škole upisao Dalekoistočni državni univerzitet i završio je studije 2003. godine, kad je dobio diplomu iz prava. Potom, on je bio blisko povezan razvojem sportske instrastrukture u Primorskom kraju i Sahalinskoj oblasti, dok je bio osnivač i prvi predsednik košarkaškog kluba Spartak Primorje.