ABA liga je zvanično pokrenula proces prijava za tri visoke funkcije u okviru svog takmičarskog sistema.

Regionalnom takmičenju potrebni su predsednik sudijske komisije, komesar za imenovanje sudija i delegata, te disciplinski sudija.

Prijave za sve tri funkcije otvorene su do 7. avgusta u 17 časova, dok će konačnu odluku o imenovanjima Skupština ABA lige doneti najkasnije 15. avgusta.

Izabrani kandidati potpisaće jednogodišnje ugovore, uz mogućnost produžavanja do ukupno tri godine.

Podsetimo, prošle sedmice Ostoja Mijailović je izabran za novog predsednika ABA lige, dok će Milija Vojinović ostati direktor takmičenja.