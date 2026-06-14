Nekadašnji košarkaš Partizana Jam Madar nalazi se na prekretnici. Izraelca žele oba Hapoela, i Tel Aviv i Jerusalim, na čiji klupu bi uskoro trebalo da stigne Saša Obradović.

Kako prenosi Ynet, Hapoel Tel Aviv je spreman da ponudi novi, unapređeni ugovor za bivšeg igrača Partizana. Na stolu Madara se navodno nalazi ugovor na tri godine u vrednosti od osam miliona dolara.

Očigledno da Ofer Janaj ne žali novac kako bi zadržao Madara, ali priča nije samo finansijska. Talentovani plejmejker nije igrao kod Dimitrisa Itudisa dobar deo sezone, a razlog nije bila samo povreda koja je učinila svoje. Zato razmatra i druge opcije, a očigledno da ih neće manjkati.