Izraelski košarkaš Jam Madar svojevremeno se neslavno oprostio od Partizana kada je odlučio da raskine ugovor sa crno-belima i da se preseli u redove Fenerbahčea. Izraelski plejmejker je sada ponovo u žiži javnosti jer je sličnu stvar uradio i u Hapoelu.

Nekadašnji 47. pik na NBA draftu koji je izabran od strane Boston Seltiks je jedan od razloga zašto je Partizan zaratio sa renomiranim košarkaškim agentom, Miškom Ražnatović koji se oglasio po pitanju Madarovog statusa.



- Jam Madar je iskoristio opciju koja mu je omogućila da postane slobodan igrač slanjem zvaničnog obaveštenja Hapoelu iz Tel Aviva, što apsolutno ne znači da su tekući pregovori prekinuti. Nažalost, februarska saga se nastavlja - napisao je Miško Ražnatović.