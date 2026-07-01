Ovaj 48-godišnji stručnjak predvodio je Koventri prošle sezone do titule u Čempionšipu, čime je obezbedio plasman u Premijer ligu.



Njegov prethodni ugovor trebalo je da istekne na kraju sledeće sezone, a Lampard je ovog leta privukao interesovanje drugih klubova, uključujući Fulam.



Bivši vezista Čelsija i reprezentacije Engleske sada se dugoročno obavezao Koventriju, dok se ekipa priprema za povratak u elitni rang takmičenja prvi put posle 25 godina.



Koventri otvara novu sezonu utakmicom protiv šampiona Arsenala 21. avgusta.



- Želeo bih da se zahvalim svima u fudbalskom klubu. Pre svega navijačima na načinu na koji su podržali tim, mene i moj stručni štab, omogućivši nam da stignemo tamo gde smo stigli. Duh i zajedništvo koje smo kreirali prošle godine bili su nešto sjajno čiji sam deo bio, a sada želimo to da nastavimo - rekao je Lampard, a preneo klub u saopštenju kasno sinoć.



Lampard je zamenio Marka Robinsa na mestu trenera Koventrija u novembru 2024. godine, kada se klub nalazio na 17. poziciji u Čempionšipu, sa samo dva boda iznad zone ispadanja.



Koventri je te sezone pobedio u 16 od preostalih 29 utakmica, završivši na petom mestu koje mu je donelo plasman u plej-of. Tamo su u polufinalu poraženi od Sanderlenda ukupnim rezultatom 3:2.



Lampard ih je potom u narednoj sezoni odveo do titule u Čempionšipu sa 28 ostvarenih pobeda, što je klupski rekord po broju pobeda u jednoj ligaškoj sezoni, i tako prekinuo 25 godina dugo čekanje na povratak u Premijer ligu.



Bivši engleski reprezentativac počeo je trenersku karijeru u Derbi Kauntiju, pre nego što je u dva mandata predvodio Čelsi, a radio je i u Evertonu.