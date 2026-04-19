Koventri siti je izborio plasman u Premijer ligu posle 25 godina!

Klub iz istoimenog grada, prvog s kojim se „orodio“ Beograd, u gostima je odigrao nerešeno s Blekburnom 1:1 i tako stekao nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na trećeplasiranog (dva ulaze direktno iz Čempionšipa).

Junak istorijske večeri za Koventri na „Ivud parku“ pred 19.657 gledalaca bio je Bobi Tomas, koji je golom glavom u 84. minutu doneo neopisivo slavlje nebeskoplavima i njihovim navijačima. Blekburn je vodio od 54. pogotkom Morišite, što se ispostavilo dovoljnim samo za bod, svakako značajan u borbi za opstanak u Čempionšipu.

Nebeskoplavi, čiji je najveći uspeh osvajanje FA Kupa 1986/87, poslednji put su igrali u najvišem rangu engleskog fudbala (tad Prva divizija) u sezoni 2000/01, na kraju koje je njihov sadašnji trener Frank Lampard potpisao ugovor s Čelsijem čija je legenda postao (648 mečeva, rekordnih 211 golova). Beše to pre 9.100 dana.

Beograd i Koventri su se pobratimili 1957. godine. Grad u Velikoj Britaniji, razoren u Drugom svetskom ratu, dobio je od Beograda drvnu građu za obnovu razrušenog pozorišta koje je, u znak zahvalnosti, dobilo ime Beogradski teatar (Belgrade Theatre). Takođe, jedan deo Koventrija nosi naziv Beogradski trg (Belgrade Plaza).