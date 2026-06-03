Svilar je postao jedan od ključnih igrača u projektu Đan Pjera Gasperinija, koji je u prethodnoj sezoni vratio Romu u Ligu šampiona. Vide ga kao bitnog igrača oko kojeg žele da grade tim, iako je veliko interesovanje evropskih klubova za njega.

Svilar je 21 put ove sezone sačuvao mrežu na 48 mečeva, što je podiglo njegovu cenu i privuklo pažnju brojnih klubova.

Među zainteresovanima je i Čelsi, koji je u potrazi za dobrim rešenjem na golu.

Kako prenosi "Korijere delo Sport", ekipa iz Londona je bila spreman da ponudi oko 50 miliona evra za Svilara, ali je Ćabiju Alonsu i "plavcima" stigao negativan odgovor iz Rima.

Ostaje da vidimo da li će u narednom periodu Roma uspeti da zadrži srpskog golmana u svojim redovima.