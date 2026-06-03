-Svakako da moramo da popravimo utisak. Momci su danas imali prvi trening, odlično su ga odradili, ali su se isto tako susreli sa poteškoćama zbog visoke nadmorske visine. U narednim danima to će ići na bolje, ali moramo biti spremni da će biti neophodan dodatni napor s obzirom na te okolnosti. Ambijent je sve bolji, oporavljamo se naravno od lošeg rezultata, ne toliko loših, generalnih tehničko - taktičkih zahteva koje smo hteli da ispunimo u meču sa Zelenortskim ostrvima, ali to je sada sve iza nas. Sećaćemo se tog meča veoma malo u budućnosti, sada treba da se skoncentrišemo na utakmicu sa Meksikom i ono što tek dolazi. Svi znamo da je jun jako težak za nas, znamo da je i prilika za ovu grupu momaka, želimo da im pružimo sve što možemo kako bi ostavili i oni najbolji utisak, ne samo na stručni štab, već i na našu publiku - rekao je Paunović za sajt FSS-a.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ovde je fudbal svetinja, reprezentacija Meksika imaće veliku podršku. Biće neverovatan ambijent, još uvek nismo svesni toga, sutra ćemo trenirati na tom stadionu, imati priliku da se momci malo prilagode. Biće teška utakmica, poslednja provera za Meksiko, publika će očekivati od svojih igrača dobru formu, oni su toga svesni, tako da će za nas biti sve veliki izazov.

Paunović jako dobro poznaje Meksiko gde je radio u dva kluba i ne krije da mu jako dobro prija čitava atmosfera.

-Volim što sam ovde, imam neviđeno iskustvo. Drago mi je što će naši momci steći iskustvo igrajući van zone komfora. Sve to obogaćuje igrača, mene svakao jeste, ta kultura i šta sve čovek nauči igrajući fudbal u ovakvoj zemlji, sve to obogaćuje čoveka na profesionalnom i ličnom planu. Ja zaista volim Meksiko, volim ljude ovde, da se ponovo sretnem sa navijačima koji se sećaju dok sam radio u dva kluba. Ovo je zadovoljstvo koje čovek nosi u sebi tokom karijere, ali i kasnije tokom života.