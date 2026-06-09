On je ljut zbog odnosa igrača prema nacionalnom timu.

-Velika je sramota svih tih igrača što se nisu odazvali pozivu i došli na okupljanje. Kad počne Liga nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. svako od njih bio bi ljut da ne dobije poziv - rekao je Rukavina za "Žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ogroman broj reprezentativaca poneo se neprimereno prema dresu Srbije i poslao lošu poruku svim igračima.

Imao je poruku i za selektora.

-Selektor Veljko Paunović nije zaslužio takav odnos. Njega smo toliko čekali i molili da dođe, a sad da mu se priređuje ovako nešto, stvarno je ružno.

Govorio je i o odnosu.

-Reprezentacija nam je bila svetinja. Nažalost, poslednjih godina kod mnogih se izgubio takav osećaj. I mi smo bili umorni od klupskih sezona, učešća u tri takmičenja, ali svaki umor prevazilazili smo pre svega mentalnom snagom i željom da igramo za državni tim. Dešavalo se i da su utakmice bile nebitne, jednom smo igrali i sa selekcijom novinara pa smo svi bili u sastavu. Bila nam je važna hemija, nismo želeli da propuštamo akcije - rekao je Rukavina.