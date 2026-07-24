Crvena zvezda nastavlja da sklapa mozaik za sezonu u kojoj želi da se vrati na vrh srpskog futsala. Nakon serije zvučnih pojačanja, crveno-beli su ozvaničili dolazak još jednog iskusnog igrača – reprezentativca Srbije Aleksandra Gavrilovića.

Gavrilović iza sebe ima bogatu karijeru i iskustvo stečeno u Srbiji, Mađarskoj i Francuskoj. Futsal put započeo je u Olimpijcu iz Vrnjačke Banje, a potom nosio dresove Ekonomca, Novog Pazara, Vranja, mađarskih Kečkemeta i Vesprema, kao i francuskog KB Junajteda. Sve to upotpunio je nastupima za reprezentaciju Srbije, zbog čega njegov dolazak predstavlja jedno od najznačajnijih pojačanja Crvene zvezde ovog leta.

Po dolasku u klub, iskusni futsaler nije krio zadovoljstvo što će obući crveno-beli dres. Istakao je da su ga profesionalizam i organizacija odmah oduševili, dok je naglasio da su ciljevi ekipe potpuno jasni – borba za trofeje i povratak Crvene zvezde tamo gde, prema njegovim rečima, pripada.

Dolaskom Gavrilovića nastavljen je impresivan prelazni rok kluba sa Marakane, koji je prethodno angažovao nekoliko proverenih imena sa domaće scene. Takvi potezi jasno potvrđuju da u Zvezdi ne razmišljaju samo o opstanku u Prvoj futsal ligi Srbije, već o stvaranju ekipe sposobne da odmah konkuriše za sam vrh.