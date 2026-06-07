Stoni tenis u Srbiji ispisao je novu stranicu istorije povratkom Kupa Srbije nakon punih 35 godina, a prvi trofej u obnovljenom takmičenju pripao je Crvenoj zvezdi.

Crveno-beli su u velikom finalu savladali večitog rivala Partizan rezultatom 3:1 i tako zaokružili sezonu iz snova osvajanjem duple krune.

Kup Srbije nosi ime legendarnog stonotenisera Milivoja Karakaševića.

Zvezda je prethodno odbranila titulu šampiona Srbije pobedom nad Radničkim iz Beočina u finalu Superlige, a sada je dominaciju potvrdila i u kup takmičenju.

U prvom meču legendarni Aleksandar Karakašević poveo je protiv Dimitrija Levajca, trenutno najboljeg srpskog stonotenisera, ali je mladi reprezentativac pokazao kvalitet i preokrenuo rezultat za važan prvi poen Zvezde.

Nakon toga usledio je neizvestan okršaj Kristijana Pletee i Aleksandra Kanina. Rumunski internacionalac u redovima crveno-belih bio je smireniji u odlučujućim trenucima i nakon pet setova doneo svom timu novi poen.

Partizan je uspeo da ostane u igri zahvaljujući Filipu Radoviću, koji je savladao Bojana Miloševića i smanjio zaostatak. Ipak, pitanje pobednika rešeno je u poslednjem duelu večeri.

Dimitrije Levajac još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača u regionu. U meču visokog intenziteta savladao je Pleteu sa 3:0 i doneo Crvenoj zvezdi konačnu pobedu i drugi trofej u sezoni.