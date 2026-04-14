Brzo su se u svetu Esporta proširila vest da roster Crvene zvezde više nije deo EBL lige!

Razlog za to su finansijski problemi crveno-belih, ali i neisplaćene obaveze prema bivšim igračima, zbog čega je komunikacija tima sa ligom potpuno obustavljena.

Mesto Zvezde preuzeće Croatian Flair roster.

Tim povodom, oglasila se i Fortuna Esports, koja je obrazložila odluku.

- Nažalost, opraštamo se od Crvene zvezde. Nakon finansijskih problema i neispunjenih obaveza prema igračima iz rostera za 2025. godinu, komunikacija tima sa ligom je potpuno prestala. Iako uvek nastojimo da zadržimo timove u ligi i pomognemo im da pronađu prihvatljivo rešenje u situacijama sa neisplaćenim zaradama, u ovom slučaju to jednostavno nije bilo moguće. Tim takođe nije ispoštovao rok za zaključavanje rostera i nije pokazao nikakav napredak u izmirivanju prethodnih dugovanja.

- Svako buduće učešće Crvene zvezde u EBL-u zavisiće od izmirenja prethodno dospelih obaveza. Mesto Zvezde preuzeće Croatian Flair roster, kao drugoplasirani tim iz zimskog plej-ofa koji trenutno ne učestvuje u EBL-u. Radi transparentnosti, mesto je prvobitno ponuđeno timu Lenovo Legion Honvéd, kao nacionalnom timu sa najviše Champions poena, ali je tim odbio poziv - stoji u saopštenju.