Prvi meč polufinala imao je i posebnu draž za srpsku košarku, pošto su se jedan naspram drugog našla dvojica srpskih stručnjaka. Na klupi Bešiktaša sedeo je selektor Srbije Dušan Alimpijević, dok je Bahčešehir predvodio Marko Barać.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Konor Morgan sa 13 poena, dok je na drugoj strani Malakaj Flin pružio odličnu partiju i meč završio sa 23 poena, ali nije uspeo da spreči poraz svoje ekipe.

Od samog početka gledala se izuzetno izjednačena utakmica. Bešiktaš je na poluvreme otišao sa minimalnom prednošću (35:32), ali nijedna ekipa nije uspevala da se ozbiljnije odvoji.

Prava drama usledila je u drugom poluvremenu, koje je proteklo u potpunom egalu. Timovi su se smenjivali u vođstvu, a gotovo svaki napad nosio je veliku važnost. U završnici susreta gledali smo pravu penal-završnicu, u kojoj su domaći bili mirniji sa linije slobodnih bacanja i uspeli da sačuvaju prednost do poslednjeg zvuka sirene.

Ovom pobedom Bešiktaš je nastavio dominaciju u međusobnim duelima, pošto je stigao do čak osmog uzastopnog trijumfa protiv Bahčešehira.

Drugi meč serije na programu je za dva dana, a plasman u finale izboriće ekipa koja prva stigne do tri pobede.