Aleksa Avramović bi posle jedne sezone mogao da napusti Dubai. Prema informacijama Mozzart sporta, srpski reprezentativac bi karijeru mogao da nastavi u Bešiktašu, ali je posao još uvek daleko od realizacije.

Najrealniji scenario je da Avramović više neće igrati za Dubai. Iako je bio ključan deo ekipe u finalu ABA lige protiv Partizana, Aleksa želi da pređe u klub u kojem bi imao adekvatnu minutažu i ulogu, s obzirom na to da klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ovog leta značajno pojačava spoljnu liniju tima.

Kao idealan kandidat nameće se Bešiktaš, koji se vraća u elitno takmičenje. S obzirom na to da je na klupi selektor Srbije, Dušan Alimpijević, jasno je da bi saradnja bila na obostrano zadovoljstvo.

Avramović je tri godine proveo u Partizanu, nakon čega je jednu sezonu odigrao u CSKA iz Moskve, da bi prošlog leta potpisao za Dubai. Prethodno je igrao u Španiji i Italiji, a sada bi mogao da se oproba u Turskoj.