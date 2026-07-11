Košarka
Povratak legende: Čuveni Majk Batist pomoćni trener u Panatinaikosu
Batist će u Panatinaikosu pomagati Željku Obradoviću, koji mu je bio trener tokom igračke karijere u klubu iz Atine.
Strani košarkaš sa najdužim stažom u istoriji kluba vraća se na mesto gde je stekao status legende, preuzimajući ulogu pomoćnog trenera nakon potpisivanja trogodišnjeg ugovora. Kao miljenik navijača Panatinaikosa, Majk je ispisao zlatnu stranicu istorije kluba noseći zeleni dres u dva navrata 2003-2012. godine i u sezoni 2013/14 - naveo je Panatinaikos.
Batist je sa Panatinaikosom osvojio 19 trofeja, od toga tri titule u Evroligi, devet naslova šampiona Grčke i sedam trofeja u Kupu Grčke.
Američki trener je po završetku igračke karijere radio kao pomoćnik u Bruklinu, Šarlotu, Orlandu, Vašingtonu, Hjustonu i Torontu.
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