Senegalski košarkaš Branku Badio potpisao je trogodišnji ugovor sa Panatinaikosom, saopštio je danas grčki klub. Badio (27) je ranije danas zvanično raskinuo ugovor sa Valensijom za koju je igrao od 2024. godine.

Španski klub je u saopštenju naveo da je senegalski košarkaš napustio Valensiju pošto je isplaćena puna otkupna klauzula iz njegovog ugovora. On je nedavno produžio ugovor sa Valensijom do 2029. godine, ali je na kraju odlučio da nastavi karijeru u Panatinaikosu. Badio je prošle sezone odigrao 83 meča za Valensiju u svim takmičenjima, a prosečno je beležio 10,6 poena, 2,4 skoka i 2,1 asistenciju.

Pre Valensije igrao je za Manresu, Skajlajners i Barselonu. Košarkaši Valensije su prošle sezone osvojili titulu u španskom prvenstvu, a igrali su i na F4 Evrolige gde su u polufinalu poraženi od Reala (90:105).

Badio je treće pojačanje Panatinaikosa u letnjem prelaznom roku posle Mustafe Fola i Geršona Jabuselea.