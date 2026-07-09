Ekipa je posle samo jedne noći napustila hotel u Majamiju u kojem je bila smeštena zbog nezadovoljstva uslovima, a dodatni problem predstavlja i stomačni virus koji je pogodio deo ekipe.

Norveški reprezentativci, predvođeni Erlingom Halandom, prvobitno su bili smešteni u hotelu u Fort Loderdejlu, ali su zbog više zamerki odlučili da promene bazu.

Kako prenose britanski i norveški mediji, igračima i stručnom štabu smetali su buka sa obližnjeg gradilišta i prometnog puta, nedostatak zajedničke prostorije za sastanke, udaljenost od plaže, kao i primedbe na higijenu.

Kapiten Martin Edegor rekao je da su u reprezentaciji želeli da obezbede najbolje moguće uslove za pripremu jedne od najvažnijih utakmica u novijoj istoriji norveškog fudbala.