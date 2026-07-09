Voditeljka Ana Kasparijan pokazala je koliko Amerikanci nemaju pojma...

Američki mediji ponovo su izazvali lavinu reakcija zbog elementarnog nepoznavanja geografije, a ovog puta u centru pažnje našla se voditeljka Ana Kasparijan.

Tokom emisije na popularnom Jutjub kanalu "The Young Turks", komentarisala je duel Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu, ali je napravila neverovatan gaf - govorila je o Bosni i Hercegovini kao da su u pitanju dve različite države.

Snimak njenog obraćanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, posebno na Balkanu, gde su brojni korisnici ostali zatečeni onim što su čuli u programu uživo.

"Kao sportski stručnjak, veoma sam uzbuđena što mogu da objasnim i rezimiram šta se ovde zapravo dešava, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD i Bosne i Hercegovine. Očigledno, pošto su ovo dve male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dve male zemlje - rekla je Kasparijan, prenosi Klix.ba.

Ovo nije prvi put da američki novinari dospevaju u fokus zbog sličnog propusta. Javnost je nedavno iznenadila i novinarka Abigejl Velez, koja tokom televizijskog uključenja nije umela da pokaže gde se Bosna i Hercegovina nalazi na mapi sveta.