Zlatan Ibrahimović se našao u centru pažnje pošto je na komičan način isprozivao reprezentacije koje su ispale sa Mundijala, a čak nije poštedeo ni svoju Švedsku.

- Šveđani, rekao sam vam: Neće biti novog Zlatana. Ispali ste - rekao je legendarni napadač.

Portugal se takođe našao na udaru Šveđanina.

- Portugal? Zamalo. Ali zamalo nije dovoljno - rekao je "Ibra" za Portugalce.

Ništa bolje nisu prošli ni domaćini.

- SAD je ispala. Vaš američki san je gotov. Sledeći put zovite ovu igru fudbal, a ne soker! OK - rekao je Ibrahimović za Sjedinjene Američke Države.

- Meksiko? Uživajte u svojim takosima. Amigos, adios - istakao je "Ibra".

Došao je red i na favorite.

- Brazilci, ispali ste. Samba se nastavlja, ali u vašoj zemlji. Vidimo se sledeći put - nije se tu zaustavio Ibrahimović.

Za kraj, reprezentacija Nemačke.

- Nemci, gotovo je. Sada možete da pijete tužna piva - zaključio je Ibrahimović

Naravno, Zlatan je sve to rekao u njegovom prepoznatljivom šaljivom tonu i zbog toga je privukao veliku pažnju ovim video snimkom.