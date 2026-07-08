Zlatan Ibrahimović se našao u centru pažnje pošto je na komičan način isprozivao reprezentacije koje su ispale sa Mundijala, a čak nije poštedeo ni svoju Švedsku.
- Šveđani, rekao sam vam: Neće biti novog Zlatana. Ispali ste - rekao je legendarni napadač.
Portugal se takođe našao na udaru Šveđanina.
- Portugal? Zamalo. Ali zamalo nije dovoljno - rekao je "Ibra" za Portugalce.
Ništa bolje nisu prošli ni domaćini.
- SAD je ispala. Vaš američki san je gotov. Sledeći put zovite ovu igru fudbal, a ne soker! OK - rekao je Ibrahimović za Sjedinjene Američke Države.
- Meksiko? Uživajte u svojim takosima. Amigos, adios - istakao je "Ibra".
Došao je red i na favorite.
- Brazilci, ispali ste. Samba se nastavlja, ali u vašoj zemlji. Vidimo se sledeći put - nije se tu zaustavio Ibrahimović.
Za kraj, reprezentacija Nemačke.
- Nemci, gotovo je. Sada možete da pijete tužna piva - zaključio je Ibrahimović
Naravno, Zlatan je sve to rekao u njegovom prepoznatljivom šaljivom tonu i zbog toga je privukao veliku pažnju ovim video snimkom.
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