Fudbalska reprezentacija Francuske će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Maroka, a sada su određene sudije za taj meč.

FIFA je objavila da će duel koji je na programu u četvrtak od 22 sata suditi argentinski arbitar Fakundo Teljo, ali nije jedini iz ove zemlje koji je delegiran za ovu utakmicu, već ih je četvorica.

Telju će pomagati mahači Huan Pablo Belati i Gabriel Čade, Dario Erera kao četvrti sudija i rezervni asistent Kristijan Navaro. To je prvi put na ovogodišnjem Mundijalu da na jednoj utakmici pravdu dele sudije iz iste zemlje.

Odluka da baš argentinske sudije dele pravdu na meču Francuske i Maroka izazvala je nove kontroverze među navijačima upravo zbog činjenice da su "trikolori" prvi favoriti za osvajanje turnira, dok im je Argentina jedan od najvećih izazivača.