Fudbalska reprezentacija Argentine je posle velikog preokreta savladala Egipat i prošla u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Branilac titule je do 79. minuta gubio 2:0, a onda je postigao tri gola i obezbedio plasman među osam najboljih.

Ova utakmica je podigla veliku buru, a Žoze Murinjo je oštro kritikovao suđenje i primenu VAR tehnologije.

Trener Real Madrida je ocenio da su arbitri donosili nedosledne odluke i poručio da je način na koji je korišćen VAR ozbiljno narušio regularnost utakmice.

- Ovo je pljačka usred bela dana. Sramota je u šta se fudbal pretvara. Kako možete da pustite da se akcija nastavi, dozvolite da bude postignut gol, a tek onda odlučite da se vratite i poništite pogodak? Ako je bio faul, zaustavite igru odmah. Nemojte da čekate da gol bude postignut - nije štedeo reči "Posebni", a onda je nastavio prilično konkretno.

- Onda postavljam još jedno pitanje – zašto prvi gol Argentine nije pregledan sa istom pažnjom kada je delovalo da je situacija bila veoma blizu ofsajda? Zašto je svaka sporna situacija u korist Argentine detaljno proveravana, dok Egipat, čini se, nije imao isti tretman - smatra Murinjo.