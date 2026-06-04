Portugalski fudbalski trener Žoze Murinjo podneo je tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što mu je prekršeno pravo na slobodu izražavanja dok je vodio turski fudbalski klub Fenerbahče.

Sudska dokumenta pokazuju da je portugalski trener podneo tužbu zbog "disciplinskih sankcija" koje mu je izrekao Fudbalski savez Turske zbog "nesportskog ponašanja", prenosi danas portal France24.

Tužba Evropskom sudu za ljudska prava podneta je u martu 2025. godine, skoro šest meseci pre nego što je otpušten iz kluba nakon što se nije kvalifikovao za Ligu šampiona.

Kako se navodi, sporne su bile izjave koje je izneo o navijačima rivalskog tima i o turskim sudijama u novembru 2024. godine, što je rezultiralo zabranom vođenja tima na jednoj utakmici, uz dve kazne u iznosu od oko 21.000 dolara.

Prema članu 6 Evropske konvencije, "podnosilac zahteva se žali da spor o kome je reč nije rešio nezavisan i nepristrasan sud", navodi se u dokumentu suda od 13. maja.

Murinjo je rekao da "nije obavešten" o odluci Fudbalskog saveza Turske, dok je prema članu 10 tvrdio da je njegovo "pravo na slobodu izražavanja povređeno izrečenim sankcijama".

Sud je prihvatio žalbu i postavio niz pitanja turskim vlastima.

Murinjo je stigao u Istanbul u junu 2024. godine, a otpušten je 14 meseci kasnije.