U Realu ne znaju gde biju...

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da se u početku nije ni znalo da li će Rikelme uopšte ući u izbornu trku. Sada, međutim, sve deluje drugačije – kampanja je postala realnost, a posledice se već osećaju u sportskom sektoru. Fokus uprave mogao bi da se pomeri sa transfera i trenerskih pregovora na političku borbu, što potencijalno usporava dolaske i planove za novu sezonu.

Najveći udarac takvom razvoju situacije mogao bi da bude eventualni dolazak Žozea Murinja, čija budućnost ponovo ulazi u zonu neizvesnosti upravo zbog izbora.

Da izbora nije bilo, plan u Madridu bio je jasan – ozvaničiti povratak Žozea Murinja između nedelje i ponedeljka, kako su preneli pojedini mediji. Međutim, ulazak u izbornu kampanju potpuno je promenio raspored događaja.

Kako navodi AS, otkupna klauzula portugalskog stručnjaka u Benfici iznosi sedam miliona evra i ističe 26. maja. Posle tog roka, lisabonski klub više nije vezan fiksnim iznosom i može da diktira cenu po sopstvenoj proceni, posebno jer ima još godinu dana ugovora.

Dodatnu tenziju stvara i narušeni odnos između klubova, koji je, prema navodima, dodatno zahladneo posle dešavanja u Ligi šampiona između Vinisijusa Žuniora i Đanluke Prestiјanija, kao i posle transfera Alvara Karerasa prethodnog leta.

Ipak, uprkos svemu, Žoze Murinjo navodno ostaje čvrst u nameri da napusti Benfiku. Smatra da mu je ponuda za produženje ugovora stigla prekasno, tek pošto se pojavio interes Reala.