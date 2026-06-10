Fudbalski klub Benfika saopštio je da će dosadašnji trener Žoze Murinjo preći u Real Madrid, a da je na njegovo mesto imenovan Marko Silva.

Kako se navodi, Real je pristao da plati otkupnu klauzulu od 15 miliona evra za Murinja, koji je od 18. septembra prošle godine vodio Benfiku.

Murinjo je na 45 utakmica na klupi lisabonskog kluba zabeležio 27 pobeda, 10 remija i osam poraza, a sezonu je zavšio bez osvojenog trofeja.

Benfiku će preuzeti doskorašnji trener Fulama Marko Silva, koji je potpisao je ugovor na dve sezone uz opciju da se saradnja nastavi još godinu dana.