Sudija iz Somalije i fotograf iz Iraka su vraćeni sa granice, igrači Senegala su pretresani do „gole kože”, FIFA je povukla ulaznice za navijače Irana… Ovo su samo neke od informacija koje ne doprinose imidžu Mundijala.

Sad je iz Virdžinije došla i vest o otkazu dobijenom zbog odavanja informacija!

Reprezentacija Hrvatske odabrala je da tokom Mundijala bude u gradiću Aleksandriji u Virdžiniji i biće smeštena u hotelu Aka. A menadžer hotela zadužen za nabavku hrane, po nacionalnosti Turčin, u razgovoru sa novinarem portala 24sata otkrio je da će se u hotelu točiti i dva vina sa hrvatskim geografskim poreklom – plavac mali, dok se drugog imena nije mogao setiti (moguće je da je reč o pošipu ili malvaziji, imenima zbog kojih stranci često lome jezik).

Bez obzira što je to potpuno nebitan podatak, šefovi su Turčinu uručili otkaz, jer je hotel da FIFA i HNS potpisao ugovor po kom zaposleni nemaju pravo da otkriju nijedan podatak.