Jago dos Santos, donedavno plejmejker Crvene zvezde Meridianbet, nalazi se na novoj prekretnici u karijeri. Posle rastanka sa crveno-belima i kratke epizode u Virtusu, postoje glasine iz Brazila da bi nekadašnji ljubimac navijača Zvezde mogao da se vrati u domovinu i obuče dres Flamenga.

Brazilac je posle odlaska sa Malog Kalemegdana za tim iz Bolonje odigrao samo šest utakmica, dok je Virtus sezonu završio ranije nego što je planirao, porazom od Venecije u polufinalu plej-ofa italijanskog prvenstva.

Mediji iz Brazila sada prenose da Flamengo ozbiljno razmatra mogućnost njegovog angažovanja. Upravo je u dresu slavnog kluba iz Rio de Žaneira Jago skrenuo pažnju evropskih skauta, što mu je kasnije otvorilo vrata nemačkog Ulma, a potom i Evrolige.