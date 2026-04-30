Virtus je doživeo veliku promenu u toku sezone, pošto je Duško Ivanović dobio otkaz, tako da je Nenad Jakovljević morao da preuzme kormilo bolonjskog tima, koji će tokom leta doživeti potpuno transformaciju.

Već je jasno da će ostati bez Salijua Nijanga, koji je oduševio tokom sezone i samim tim privukao pažnju američkih koledža, odnosno Severne Karoline i LSU-a.

Ali, mladi reprezentativac Italije neće biti jedini koji će napustiti tim. Kako piše bolonjska Republika, sasvim je jasno da će Alesandro Pajola napustiti klub, a navodi se da će budućnost Italijana imati veze sa narednim klubom Vasilisa Spanulisa.

Osim pomenutog tandema, među igračima koji se pominju kao oni čija budućnost nije sigurna se nalazi i novajlija – Jago dos Santos. Pominje se kako ima ugovor sa Virtusom do kraja sezone, kao što je slučaj i sa Nikolom Akeleom, Danijelom Heketom, Karsenom Edvardsom, Metom Morganom, Muhametom Dijufom.