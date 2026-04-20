Jago Dos Santos se oglasio na društvenim mrežama nakon što je njegov odgovor na jedan odgovor navijača Crvene zvezve ubrzo postao viralan.

Doskorašnji košarkaš crveno-belih je debitovao za Virtus i pružio odličnu partiju pošto je imao 12 poena uz po šest skokova i asistencija u pobedi tima iz Bolonje na gostovanju u Torinu 74:69.

- Ni u ABA ligi to nije radio kod nas - napisao je jedan navijač Zvezde na Jagovu objavu o svom debiju za Virtus na Instagramu.

- Mora biti da je to zato što niste zaslužili - odgovorio je Brazilac na ovaj komentar.

Njegov odgovor je razbesneo "delije", zbog čega se Jago još jednom oglasio i sve objasnio.

- Što se tiče komenatara... Ne zaslužujete ovo. Problem nisu pravi navijači, već oni koji su mi slali poruke i govorili da treba da odem iz kluba i želeli zlo meni i mojoj porodici. To prevazilazi svaku granicu - počeo je Dos Santos i dodao:

- Volim Zvezdu, poštujem njenu istoriju i cenim sve što sam izgradio tokom godina. Pravi navijači podržavaju svoje igrače u dobrim i teškim trenucima. Ne napadaju ih kada ne ide dobro.