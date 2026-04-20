Sprema se revolucija u srpskom fudbalu.

Fudbalski savez Srbije (FSS) blizu je ozvaničenja odluke o uvođenju VAR sistema u Prvu ligu Srbije (PLS), čime će se stepen regularnosti i u drugom po redu rangu takmičenja podići na znatno viši nivo.

Ovu vest je potvrdio generalni sekretar FSS Branko Radujko, tokom sednice Skupštine održane u Staroj Pazovi. On je pojasnio da će se primeniti model koji već daje rezultate u inostranstvu.

- Mogu to i ekskluzivno da najavim. Blizu smo primeni modela sličnog onom u italijanskoj Seriji C, sa čelendžom i ograničenim brojem kamera. Hoćemo da podignemo stepen izvesnosti pojedinih odluka na viši nivo - izjavio je Radujko, a prenosi Sport Klub.

Pored tehnoloških novina, Radujko je najavio i kadrovske promene.

- Biće uskoro i zanimljivih odluka sudijske komisije. Ukoliko ostanem u FSS, neka me niko ne zove zbog tih odluka. Uveren sam, ipak, da će preovladati zadovoljstvo zbog istih - istakao je Radujko.