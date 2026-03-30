Radujko je naveo da srpski fudbal ide u dobrom pravcu.



-Mi smo započeli temeljne reforme, nastavićemo ih odlučno, drugačije ne može, nema budućnosti bez potpune profesionalizacije, bez odgovornosti, bez menjanja svih aktera u fudbalu i na kraju krajeva bez privlačenja privatnog kapitala u narednom periodu - rekao je Radujko za Tanjug.



-Što se tiče ovog takmičarskog dela, verujemo da će već ove sezone izaći nešto konkurentniji klubovi na evropsku scenu. U reprezentativnom smislu, važno je da ne zaboravimo da se nalazimo u Top 16 evropskih ekipa u Ligi nacija, već drugi ciklus zaredom. Tu smo u društvu najboljih. Propustili smo po ko zna koji put Svetsko prvenstvo. Od raspada Jugoslavije, bilo je sedam evropskih, igrali smo samo dva i ovo je sedmo ili osmo SP, a ovo je treće ili četvrto koje propuštamo. Mi imamo ambiciju da budemo stalni učesnici i ne samo stalni učesnici, nego da napravimo zapažen rezultat. Veruje to preko noći nema šanse da se uradi, za to je potrebno vreme. Mi smo kao Savez dali vreme selektoru i njegovom stručnom štabu od praktično šest godina i podršku i razumevanje javnosti iz utakmice u utakmicu da ta podrška donese i neki vrlo ozbiljan rezultat - dodao je Radujko.



On je rekao da je Savez zadovoljan radom novog selektora Srbije Veljka Paunovića. Srbija je pre tri dana poražena u prijateljskom meču sa Španijom.



-Savez je jako zadovoljan, ali da kažemo ovo je bila prva utakmica koju je vodio kao selektor sa ugovorom. Prva utakmica koja nije imala za cilj rezultat, nego testiranje ekipe. Iako je dobro da to testiranje u prijateljskim utakmicama sprovodimo sa najboljima na svetu. Ranije je bila nešto drugačija praksa. Jako je važno i lepo da stručni štab želi zaista da igra sa najboljim timovima prijateljske utakmice i da na taj način sazreva i priprema se. Naše je da pokažemo da smo ozbiljni u Savezu i da možemo da obezbedimo utakmice sa najprestižnijim reprezentacijama sveta - istakao je Radujko.



On je rekao da ga obrahruju rezultati mlađih fudbalskih selekcija Srbije.



-Sve je to jedna velika grupa igrača. I ovi momci koji su u A timu, od kojih nekoliko njih je moglo da igra i za mlađe selekcije i U21, i U19, i U17. To je cela jedna grupa na koju se računa u narednih 4-5 ili šest godina i od koje očekujemo i verujemo u to da će da ostvare neki vrlo zapažen rezultat na nekom od evropskih ili svetskih prvenstava - zaključio je Radujko.