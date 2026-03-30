Iako se često omalovažava, Superliga Srbije ipak pokazuje ozbiljan napredak u poslednje vreme, a novi dokaz tome su cene mladih igrača koje je objavila Fudbalska laboratorija - CIES.

Urađeno je istraživanje za Superligu i Hrvatsku ligu u najvišem rangu, gde je od 10 vrednijih igrača čak seda iz Superlige, dok su tu i tri igrača Dinama iz Zagreba.

Najvredniji je prema CIES istraživanju Vasilije Kostov sa 21,9 miliona evra, biser Crvene zvezde.

Slede dva igrača Dinama iz Zagreba, Dion Beljo, koji vredi 14,3 miliona evra, a potom Sergi Domingez sa 10,4 miliona evra.

Daglas Ovusu, još jedan igrač Zvezde, procenjen je na 8,6 miliona evra.

Potom slede Nikola Simić iz Partizana sa 7,9 miliona evra i njegov saigrač Ognjen Ugrešić koji vredi 7,2 miliona evra.

Biser IMT-a, Vasilije Novićić vredi 6,8 mičiona evra, koliko je procenjen i Andrej Kostić, napadač Partizana, koji je prodat Milanu.

Mateo Pere Vinlof iz Dinama vredi 6,7 miliona evra, a Top 10 zaokružuje Milan Roganović iz Partizana koji vredi 6,1 milion evra.