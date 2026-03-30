Drugi put je Duci u ovoj godini povezao dve pobede - prvi put u kvalifikacijama za Australijan Open, a drugi put na početku sezone na šljaci gde se očekuje njegova najbolja igra.

Odavno nismo videli dva ovako sigurna trijumfa, dok na značaju dobija još više ova mini niz sa eliminacijom dobro poznatog Harisa koji je pao za manje od sat i po vremena.

Napredovao je Lajović za šest pozicija na listi uživo, pa je sada 126. na planeti, a dodatno bi mogao da poboljša plasman do narednog ponedeljka ukoliko ostvari i neku pobedu u glavnom žrebu Marakeša.

Dušan je u karijeri stizao i do 23. pozicije na ATP listi, a ovaj momenat bi mogao da bude značajan u pokušaju da se vrati među 100 najboljih na svetu gde je dosta dugo i pripadao.