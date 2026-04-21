Srpski teniser Dušan Lajović izborio je plasman u glavni žreb Mastersa u Madridu , pošto je danas u finalu kvalifikacija pobedio Krisa Rodeša iz Luksemburga 6:4, 6:4.

Meč je trajao 68 minuta. Lajović je 138. teniser sveta, dok je Rodeš 171. na ATP listi.

Srpski teniser je u oba seta napravio po jedan brejk i tako došao do pobede i plasmana u glavni žreb Mastersa u Madridu. Lajović će po završetku kvalifikacija saznati protivnika u prvom kolu turnira.

Pored Lajovića, u Madridu će igrati i Miomir Kecmanović, koji će se u prvom kolu sastati sa Fracuzom Terensom Atmanom.

Masters u Madridu se igra od 22. aprila do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.