Rafael Nadal je jedan od najboljih tenisera svih vremena. Legendarni Španac je krajem 2024. godine završio karijeru, a sada je priznao da uopšte ne igra tenis.

- Skoro nikad ne uzimam reket - kazao je on u svom dokumentarcu na "Netfliksu", na kojem se emituje TV serija o njemu, pod imenom "Rafa".

Kada se osvrne, priznaje da oseća potpuni mir, jer više fizički nije mogao.

- Nisam bio umoran od tenisa u celini, samo me je umorilo moje telo. Zaista sam voleo to što sam radio - priznao je Španac.

Serena Vilijams se u 45. godini vraća na teren. Da li to možemo očekivati i od Rafe?

- Ne verujem, ali je sjajno to što se ona vraća.

Nadal je u karijeri osvojio 22 grend slem titule, a posebno će ostati upamćen po nestvarnoj dominaciji na Rolan Garosu, gde je čak 14 puta podizao pehar, što je poduhvat koji je gotovo nemoguće ponoviti.