Košarkaši Crvene zvezde su na neslavan način završili ovu sezonu. Crveno-beli su najpre eliminisani u polufinalu ABA lige od Partizana sa 2:0 u seriji, a zatim su u istoj fazi izgubili od subotičkog Spartaka u Superligi Srbije.

Pre toga je tim sa Malog Kalemegdana ispao u plej-inu Evrolige, prethodno je osvojio Kup Radivoja Koraća, pa se ova takmičarska godina baš i ne može okarakterisati kao uspešna. Ceh je platio Saša Obradović koji je dobio otkaz nakon poraza od "večitog" rivala.

Igrači su otišli na odmor, a sada se oglasio Džered Batler. Jedan od najboljih igrača Zvezde je na na svom Instagram profilu objavio dve fotografije na kojima se vidi kako uživa na plaži uz voće, odnosno u pogledu u jednom od letovališta.

Lokaciju Batler nije označio, ali je jasno da puni baterije pred novu kampanju, koja ga očekuje u crveno-belom, pošto ima važeći ugovor sa timom sa Malog Kalemegdana.