Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi porazom u plej-inu od Barselone, rezultatom 80:72 i tako ostali bez plasmana u plej-of elitnog takmičenja.

Usledila je potom i kratka pauza, a košarkaši su to vreme iskoristili da se opuste.

Džered Batler je sa Stefanom Miljenovićem otišao u Užice.

Miljenović je rodom iz Užica, a kako se na slici može videti, Batler i on su naručili najpoznatiji specijalitet tog kraja, popularnu komplet lepinju.

Zvezdu očekuju obaveze u ABA ligi, gde su posle ligaškog dela zauzeli četvrtu poziciju i slede im mečevi sa Cedevita Olimpijom u plej-ofu.

Imaće Beograđani prednost domaćeg terena, pa ćemo videti koliko je uticalo stanje na evropskom planu i koliko se emocije mogu preneti na regionalni nivo.