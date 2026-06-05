Košarkaši Crvene zvezde iza sebe imaju jako lošu sezonu i na leto će uslediti remont na Malom Kalemegdanu.

Crveno-beli dres bi od naredne sezone mogao da nosi Amerikanac Džastin Robinson, javljaju grčki mediji.

Iza Robinsona je sezona karijere u kojoj je, kao prvi plejmejker Pariza, beležio 14,6 poena, 1,5 skokova, 4,5 asistencija i indeks 14,4 u proseku po meču u Evroligi.

Odlaskom Kodija Milera-Mekintajera ostalo je upražnjeno mesto organizatora igre, pa je Robinson, ali ne samo on, iskočio kao jedna od opcija upave Beograđana posle fenomenalne sezone u dresu francuskog kluba.

Zvezda nije jedina koja mu nudi saradnju, ali je, prema navodima grčkog novinara Spirosa Kavalieratosa (Sport 24) trenutno najbliža da obezbedi njegov potpis.